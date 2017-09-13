Чиновники из США будут способствовать развитию армяно-американской торговли

Армяно-американская торговая палата и посольство США в Армении собрали представителей делового сообщества, чтобы подробнее представить преимущества льготного режима GSP для экспорта армянской продукции в США. На конференции со вступительным словом выступил глава Армяно-американской торговой палаты (AmCham) Ара Овсепян, который отметил, что данная система способствует экономическому росту, обеспечивая льготный режим экспорта в США из 129 стран. Армения в числе этих стран, около 500 наименований армянской продукции может экспортироваться в США без таможенных пошлин. «США хотят поднять уровень сотрудничеств на еще более серьезный уровень и поощрять экономические связи», сказал он, передает Арменпресс. Посол США в Армении Ричард Миллз представил прибывшего в Армению заместителя министра торговли США Эда Гриссера. «В Армении зафиксирован прогресс во многих смыслах, но данный проект особо важен для стимулирования деловых связей, важно расширить торговые отношения между нашими странами. Более 60% армянских товаров экспортируется в США в режиме GSP. Это и ювелирные изделия, и джемы, и прочее», сказал посол.