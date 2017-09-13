Премьер-министр поручил углубить изучение русского в Армении

В Армении увеличится число школ и классов с углублённым изучением русского, а ряд предметов в лицее будет преподаваться параллельно на русском. На выпускных экзаменах будет проверяться не только письменное, но и устное знание русского языка. Об этом пишет газета «Паст». Проект подобной реформы был опубликован на портале правовых проектов. Обоснован он поручением премьер-министра Армении. «Цель – обеспечить практические результаты для духовного и интеллектуального развития личности. На основе взаимопроникновения двух языковых систем будут развиваться общие вербальные способности»,– говорится в проекте.