Эдмон Марукян запустил процедуру: РПА и блок Царукян против выхода из ЕАЭС

Блок «Елк» заявил о проекте парламентской резолюции о выходе Армении из Евразийского союза. Об этом заявил в парламенте 12 сентября депутат от блока Эдмон Марукян. По его словам, Евразийский союз не принёс Армении ничего хорошего, лишь усугубив проблемы безопасности, увеличив безработицу, усилив политическую изоляцию. «Привнёс он только политические традиции, которые принято называть авторитарными», - добавил он. Армения, заверяет Марукян, может выйти на путь развития, только если не будет связана обязательствами, которые мешают ей заключить Соглашение о свободной торговле со своими партнёрами по Евросоюзу. Блок «Выход» предложит создать временную комиссию, которая даст парламенту заключение о плюсах и минусах членства в ЕАЭС. Интеграция Армении в ЕАЭС и ОДКБ не подлежит пересмотру. Об этом заявил в Национальном Собрании 12 сентября вице-спикер парламента, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов. Учитывая проблемы региона, блокаду Турции и арменофобию Азербайджана, необходимо заявить, что внешнеполитические приоритеты Армении остаются прежними. «А эти приоритеты – армяно-российские союзнические отношения, членство Армении в ОДКБ и ЕАЭС. Они не только не подлежат пересмотру, но и имеют тенденцию к расширению», - подчеркнул Шармазанов. Вопрос выхода Армении из Евразийского экономического союза пока еще не актуален. Об этом 12 сентября в беседе с журналистами в Национальном Собрании Армении заявил вице-спикер парламента, депутат от блока «Царукян» Микаэл Мелкумян. По его словам, любой проект решения, выдвинутый политической силой-партнером, достоин обсуждения. «Но нужно понять, просчитано ли, сколько сотен тысяч человек работает в России, у которых возникнут проблемы после приостановления членства Армении в ЕАЭС. Возникает также вопрос, что будет с ежемесячными трансфертами в размере $150 – 180 млн. Мы обсудим этот вопрос, но это не значит, что изменим свой подход. Мы проголосовали «за» присоединение Армении к ЕАЭС. Мы выступаем за это, поскольку вопрос нужно рассматривать комплексно. Пока мы не увидим, как оцениваются риски, как будут управляться будущие риски, этот вопрос не актуален», - подчеркнул Мелкумян.