Российско-армянский союз не направлен против третьих сил

Россия и Армения – друзья, но эта дружба от всего сердца, а не против кого-то. Об этом в ходе брифинга заявил посол России в Армении Иван Волынкин, отвечая на вопрос, может ли армяно-китайское сотрудничество сказаться на армяно-российских отношениях. «Россия и Армения друзья, и эта дружба должна быть от сердца, а не против кого бы то ни было. Дружба против кого-то это не дружба», сказал посол, добавив, что военно-техническое сотрудничество с Китаем – суверенное дело Армении, и Россия ничего не имеет против. Касаясь членства Армении в ЕАЭС, посол отметил: «Армения вольна выйти из состава Союза, но, думаю, большинство населения страны это не поддерживает, поскольку видит явные преимущества пребывания в этом союзе».