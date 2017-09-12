«Грапарак»: Ключевым вопросом была встреча Путин-Саргсян

Состоявшееся в пятницу первое в этом сезоне заседание Исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении длилось всего один час. Присутствовал весь совет старейшин, в том числе отсутствующий длительное время Карен Карапетян. «Отсутствовал только Армен Ашотян, который по делам ЕНП и Евронеста находился в Европе», - сказал член ИО. Ключевым вопросом заседания была встреча Путин-Саргсян. Серж Саргсян рассказал о встрече, сказал, что все их встречи проходят в теплой атмосфере, однако это отличалась от всех остальных. Почему, он не пояснил. На заседании с папкой местного самоуправления присутствовал руководитель организационного отдела партии Рубен Тадевосян, который доложил о вопросе ожидаемых 5 ноября выборов в ОМС.

Затем обсудили только начавшуюся сессию НС», - пишет газета.