Опрос выявил более половины сторонников членства в ЕС в Армении

50,67% населения Армении считает, что вступление в ЕАЭС отрицательно сказалось на стране, а 45.33% убеждены, что влияние было позитивным. Об этом сегодня рассказал руководитель Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян, представляя результаты проведенного опроса. Опрос был проведен в Ереване, Гюмри, Ванадзоре, Вайке, Егекнадзоре, Мартуни и ряде других городов с 1 июня по 1 сентября 2017 года. Было опрошено 900 человек. На вопрос, считают ли они Россию союзником Армении, 34,33% опрошенных дали положительный ответ, 30.56% - отрицательный. 35.11% считают Россию частично союзником. 40% респондентов считают, что тесные связи с Россией препятствуют отношениям Армении с ЕС, а 29.6% думают обратное. 29% считают, что отношения с Россией лишь частично препятствуют отношениям с ЕС. 56% опрошенных уверены в негативном воздействии РФ на процесс карабахского урегулирования, 40% оценивают воздействие положительно. На вопрос, обеспечивает ли ОДКБ безопасность Армении, 15% дали положительный ответ, 41% сочли, что ОДКБ не обеспечивает безопасность Армении. На вопрос, поможет ли ОДКБ Армении, если Азербайджан развяжет войну, 31% респондентов ответили положительно, а 63.4% придерживаются противоположного мнения. 23% респондентов считают, что ухудшение экономики связано с ЕАЭС, а 37% не свзывают это с ЕАЭС. 78% опрошенных негативно оценивают отказ Армении от подписания соглашения об Ассоциации с ЕС, 20,5% - положительно. Активизиацию отношений Армении с ЕС 88,6% граждан Армении оценивают положительно, 10% - негативно. На вопрос о вероятности членства Армении в ЕС 58% ответили положительно, 38% - отрицательно.