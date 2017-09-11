Ряд специалистов-армян владеют технологиями ядерного оружия. Об этом заявил в парламенте Армении 11 сентября глава Госкомитета по науке Минобразования и науки республики Самвел Арутюнян. По его словам, такие учёные есть и в Армении, и за её пределами. Они владеют задачей и могут в любое время приступить к работе над ней. «Но нетрудно представить, что подобных технических средств у Армении, к сожалению, пока нет», - добавил Арутюнян. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Чиновник: Ряд специалистов-армян владеют технологиями ядерного оружия
- Страна - 11 Сентября 2017, 14:48