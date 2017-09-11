Карен Карапетян оправдал наши ожидания – Шармазанов

Премьер-министр Карен Карапетян за этот год оправдал ожидания Республиканской партии, заявил сегодня вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов. Он отметил, что сложно так, на ногах, давать оценки годовой деятельности правительства. Означает ли это, что после 2018 года Карен Карапетян останется премьером? «Функции нынешнего премьера будут в корне отличаться от функций премьера в 2018 году. Нынешний премьер не обладает полномочиями по проведению внешней политики, управлению исполнительной властью в полном объеме, силовыми ведомствами. После перехода к парламентской системе в 2018 году премьер будет обладать иными функциями, не только экономическими, но и связанными с внешней политикой и безопасностью». Вопрос будущего премьера еще будет обсуждаться, сказал он.