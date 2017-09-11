Царукян о выходе из ЕАЭС

Руководитель фракции «Царукян» Гагик Царукян ответил сегодня в парламенте на вопрос журналистов, проголосует ли фракция за инициативу Елк о выходе из ЕАЭС. «Любая партия вправе выдвигать инициативы. Я сегодня поручил членам своей фракции в обязательном порядке участвовать в обсуждениях всех инициатив. Пусть они сначала внесут инициативу. Разве у нас есть лучшие предложения от других стран, об инвестициях, о 4 млрд., о том, что положение народа улучшится, безопасность будет больше обеспечена? Если такие предложения поступят, обсудим. Скорее всего, мы плохо используем возможности ЕАЭС, это 200-миллионный рынок. Но вопрос обсудить можно. Ничто не бывает без основания», сказал Царукян. На вопрос, не целесообразнее ли Армении углублять отношения с ЕС, он ответил: «Мы не знаем, что предлагают в отношениях с ЕС. Нам не говорят, что они собираются делать. Скажут, обсудим». На вопрос, что получила Армения от членства в ЕАЭС, Царукян ответил: «Другие вопросы есть»?