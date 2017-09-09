Антиармянскую статью РИА Новости удалили

Российское агентство РИА Новости опубликовал статью о визите министра обороны Армении в Китай, однако через некоторое время ее удалили. Статья называлась «За оружием в Китай: Армении мало российских Искандеров и Смерчей». В статье отмечалось, что Армения интересуется китайскими вооружениями, и напоминается о российском 200-миллионом кредите на покупку оружия. РИА Новости обратилось за комментариями к эксперту Александру Храмчихину, который сказал, что Армения, углубляя отношения с Китаем, шантажирует Москву с целью получить более дешевое оружие. Он считает не особо вероятными закупки оружия Арменией у Китая, но отмечает, что такое может случиться, если Китай выдвинет выгодные предложения.