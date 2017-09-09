П. Свитальский: Новое соглашение Армении и ЕС весьма многообещающее и охватит новые пункты

Евросоюз в лице всех европейских организаций всегда был и остается одним из важнейших политических партнеров Армении. Об этом заявил вчера премьер-министр РА Карен Карапетян в ходе встречи с послом ЕС в Армении Петром Свитальским в правительстве. Как сообщает пресс-служба правительства РА, посол П. Свитальский, коснувшись нынешнего этапа сотрудничества, отметил, что подготавливается весьма серьезное событие – подписание нового рамочного соглашения между Арменией и ЕС, которое станет новой страницей в истории сотрудничества. Посол выразил уверенность, что со стороны ЕС буде сделано всё, чтобы все направления сотрудничества поднялись на качественно новый уровень. По словам посла, рамочное соглашение – весьма многообещающее и охватит новые пункты. «ЕС поддерживает программу реформ, проводимых Арменией. С помощью иностранных экспертов мы подробно проанализируем программу реформ РА. Это весьма амбициозная программа, сейчас мы думаем над тем, как адаптировать наши действия к вашей программе реформ. ЕС желает инвестировать средства в ту сферу, которую посчитает наиболее эффективной», – отметил П. Свитальский. В свою очередь премьер К. Карапетян отметил, что сотрудничество и поддержка со стороны ЕС в вопросе программы реформ Армении придадут дополнительный импульс последовательности и непоколебимости по данному вопросу. «Мы высоко ценим то, что европейские эксперты проанализировали программу правительства РА и согласны с тем, что мы на правильном пути. Хочу заверить, что мы знаем, представляем, каким образом необходимо изменить Армению, а также знаем наши проблемы и недостатки», – подчеркнул премьер. Стороны пришли к мнению, что работы по рамочному соглашению Армения-ЕС и Единой программе поддержки РА проходят в естественном режиме и их позиции, представления совпадают, сообщает Panorama.am.