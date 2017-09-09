Законодательная инициатива блока «Выход» о выходе Армении из Евразийского союза пока не встречает одобрения остальных парламентских сил. Коалиция власти, в лице Республиканской партии Армении и АРФ Дашнакцутюн, в своё время выступила за присоединение к ЕАЭС, а недавно в беседе с Новости Армении - NEWS.am глава фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что своей инициативой «Выход» пытается понраиться каким-то силам. В блоке «Царукян» требуют веских доводов о достижениях и упущениях Армении в Союзе. Но единого мнения об инициативе «Выхода» блок пока не сформировал, поэтому «царукяновцы» пока от комментариев воздерживаются. Напомним, в своё время партия «Процветающая Армения», костяк блока «Царукян», тоже выступила за присоединение Армении к ЕАЭС. «А у них есть политика, что нам делать после выхода из ЕАЭС? Какая у них альтернатива? Экономически пока не обосновано, полезно нам быть в ЕАЭС или нет», - заявил депутат от блока «Царукян» Сергей Багратян, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Мы не умещаемся в чужие программы: Ответ депутата блока «Царукян» блоку «Выход»
- Страна - 09 Сентября 2017, 11:11