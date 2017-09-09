Арам Габрелянов стал владельцем клуба «Арарат» и раскрыл имена инвесторов

Человек Арама Ашотовича По данным СПАРК, АО «ФК «Арарат» (юрлицо одноименного футбольного клуба из Москвы) было зарегистрировано в Москве 20 марта 2017 года. Единственным владельцем и президентом компании является Валерий Оганесян — футбольный агент, известный по работе с ЦСКА, «Уралом» и известными игроками российской премьер-лиги. На этой неделе Оганесян объявил, что у клуба, в котором выступает несколько стареющих звезд российского футбола, появится новый собственник, им станет Игорь Коротков. Коротков — менеджер, представляющий интересы основателя медиахолдинга Lifenews Арама Габрелянова, рассказал РБК он сам. «Коротков работал всю жизнь со мной, он начинал вместе со мной еще в Ульяновске, он был генеральным директором во многих наших подразделениях. Его работа в «Арарате» — чисто организационная: он в футболе не сильный специалист», — рассказал Габрелянов. По данным СПАРК, Коротков занимал руководящие должности во многих компаниях Габрелянова, начиная с зарегистрированного еще в 1992 году в Ульяновске товарищества с ограниченной ответственностью «Экономическая газета Скифы». Коротков являлся главным редактором газеты «Жизнь» — первого проекта Габрелянова, реализованного в Москве. Габрелянов и ранее участвовал в жизни футбольного клуба, но в качестве болельщика. «Габрелянов не вкладывал денег в этот проект», — подчеркивал вице-президент футбольного клуба, бывший журналист Life Андраник Керопян. Прежний владелец «Арарата» Валерий Оганесян, как и Коротков, был номинальным владельцем, а не реальным собственником, не скрывали в клубе. Как рассказывал в интервью championat.com Керопян, истинный владелец клуба, инвестировавший деньги в его создание, не значится в учредительных документах, его имя менеджеры «Арарата» никогда не называли. Однако, когда на днях в футбольном клубе разразился кризис, имена щедрых спонсоров назвал новый фактический собственник «Арарата» Арам Габрелянов. Как и предполагалось, ими оказались богатейшие представители армянской диаспоры в Москве. Кризис в «Арарате» Клуб начал выступления в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ — третий по силе дивизион российского футбола) летом нынешнего года и с первого тура захватил лидерство в группе «Центр». После восьми игр у «Арарата» 20 очков и ни одного поражения. Успешная игра была обусловлена селекционной работой перед сезоном: в команду пришли игроки с опытом выступления за сборную России — Роман Павлюченко (последняя команда до «Арарата» — «Урал»), Игорь Лебеденко («Терек»), Марат Измайлов («Краснодар»), Алексей Ребко («Луч-Энергия»). Столь массовая закупка именитых футболистов была беспрецедентной в истории ПФЛ и привлекла к «Арарату» внимание СМИ. По мнению известного футбольного агента Алексея Сафонова, зарплата игроков такого уровня должна составлять около 1 млн руб. в месяц. При этом новому клубу не пришлось выкупать права на спортсменов у их предыдущих работодателей: все «звезды» «Арарата» — возрастные футболисты старше 30 лет, которые находились в статусе свободных агентов», и клубу не пришлось платить за их трансферы. Однако на прошлой неделе перспективы клуба оказались под вопросом. 30 августа Валерий Оганесян заявил championat.ru о том, что покидает клуб по состоянию здоровья, мол, врачи запретили ему работать в сфере, сопряженной с такими стрессами. Уже на следующий день Андраник Керопян выдвинул другую версию: якобы Оганесян вывел со счетов клуба 20 млн руб. и скрылся за границей. Главный тренер «Арарата» Александр Григорян вслед за этим сделал скандальное заявление, что клуб будет распущен, а игра 7 сентября против ФК «Рязань» станет для «Арарата» последней. Информацию о сворачивании проекта подтвердил и агент Марата Измайлова Паоло Барбоза. В интервью изданию medium.com Оганесян рассказал, что причиной его демарша стал конфликт с инвестором клуба, имени которого он не назвал. «Я увидел: спонсор уже не просто спонсор, а потихоньку влился в работу и считает, что разбирается в футболе и может говорить, как что делать. Я так не привык, — пояснил Оганесян. — Потом мне сказали, что [в проект] приходит много других богатых людей. Если коротко — в один момент я стал не нужен «Арарату». Как со мной прощались — это не для слабонервных». Фанатское IPO После матча с «Рязанью», закончившегося победой «Арарата» 1:0, Арам Габрелянов заявил, что клуб продолжит выступления и контроль над ним переходит к его топ-менеджеру Короткову. Он подчеркнул, что такая схема владения — временная и в ближайшее время клуб ждет акционирование. «Модель будет такая — кто-то будет богатый акционер, который купит крупный пакет, кто-то купит одну акцию, — заявил Габрелянов РБК. — Одна акция будет стоить 5 тыс. руб., при этом мы будем выпускать 10 млн акций (общая капитализация клуба при условии реализации всех бумаг составит 50 млрд руб. — РБК). Будет создан сайт, на нем будут опубликованы все фамилии совладельцев клуба. Если все пойдет, как мы задумали, в дальнейшем владельцы смогут и продавать свои акции и увеличивать долю». Габрелянов уточнил, что и сам собирается вложить деньги в футбольный клуб: «Я обязательно стану акционером: я запланировал миллионов на 300 рублей купить...» По словам медиаменеджера, конфликтная ситуация с прежним владельцем была разрешена с помощью мирового соглашения: «Конфликт разрешился, он (Оганесян) вину свою признал, сказал, что был не прав, вернул все деньги, весь конфликт нормализован». По словам нового фактического владельца «Арарата», все нынешние звезды клуба останутся в команде, перед которой поставлена задача выйти в ФНЛ (второй по силе профеccиональный дивизион), а в трехлетней перспективе — и в премьер-лигу. Арам Габрелянов впервые назвал размер бюджета клуба и источники его финансирования. По его словам, бюджет составляет 150–180 млн руб. Футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с РБК выразил мнение, что с подобным бюджетом клуб ПФЛ действительно может решать задачу повышения в классе. Армянский Тоттенхэм Для успешного выступления в ФНЛ бюджет клуба должен составлять около 500 млн руб., рассказывал РБК Максим Левченко — совладелец ФК «Тосно», вышедшего в 2017 году в РФПЛ. Для того чтобы закрепиться в элитном дивизионе, траты должны составить уже около 1 млрд руб. Основным источником финансирования ФК «Арарат» Габрелянов назвал пожертвования от крупных бизнесменов армянского происхождения — владельца группы «Ташир» Самвела Карапетяна и совладельца группы «Авилон» Камо Авагумяна. По его словам, это не спонсорство в чистом виде: «Люди нам помогали до того, как мы начали реализовывать программу с акционированием клуба, это именно помощь. Конечно, мы могли бы разместить логотип «Авилона» на футболках игроков, например. Но на данном этапе это не имеет особого смысла». Самвел Карапетян ранее имел отношение к футбольным проектам. По данным sports.ru, в 2002–2004 годах он спонсировал футбольный клуб «Ташир», выступавший в первенстве Калужской области, где начинался бизнес группы, и даже становившийся победителем регионального чемпионата. Сын Самвела Карапетяна — первый вице-президент «Ташира» Саркис Карапетян — является полузащитником любительского футбольного клуба «Караул», выступающего в западной лиге первенства Москвы. Про футбольные увлечения Камо Авагумяна ранее известно не было. Представитель ГК «Ташир» Зара Аджемян подтвердила РБК участие Самвела Карапетяна в финансировании ФК «Арарат». «Господин Карапетян действительно финансировал проект. Он всегда традиционно поддерживал спорт как в России, так и в Армении, — заявила она. Камо Авагумян действительно планирует войти в число акционеров ФК «Арарат», подтвердили РБК в пресс-службе Вавилон. По словам Арама Габрелянова, футбол — его давняя страсть: в детстве он становился чемпионом на региональном турнире «Кожаный мяч» в Дербенте, а сейчас является болельщиком: «Для меня всегда было две команды — «Спартак» и «Арарат». Но «Спартак» уже есть, а «Арарат» нам предстоит создать». Габрелянов рассчитывает, что за «Арарат» в Москве будут болеть не только живущие здесь армяне. По словам Габрелянова, «Арарат» задумывался не как этнический клуб. Ролевой моделью развития для него он видит лондонский «Тоттенхэм Хотспур»: «Этот клуб был создан еврейской общиной Лондона, и в начале его истории в нем играли евреи и евреи же составляли костяк болельщиков команды. Но теперь это команда, за которую болеют люди вне зависимости от их национальности или происхождения, и мы хотим пойти по такому же пути».

