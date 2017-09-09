Духовные лидеры Армении, Азербайджана и России выступили с совместным заявлением

По итогам встречи духовным лидеров Армении, Азербайджана и России, прошедшей в Москве вчера, 8 сентября, Католикос всех Армян Гарегин Второй, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде выступили с совместным заявлением. В заявлении, в частности, говорится: «Сегодня мы, духовные лидеры азербайджанского и армянского народов, снова встретились в Москве по приглашению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для обсуждения путей мирного урегулирования карабахского конфликта, без которых невозможно достичь перемирия и безопасности на Кавказе. Мы придаем особое значение последовательному развитию миротворческого диалога, продолжению переговоров и посредническим усилиям международного сообщества, которые помогут достичь всеобъемлющего урегулирования конфликта. Уверены, что преодолеть разногласия можно, опираясь на принципы добрососедства и моральные ценности, проповедуемые традиционными религиями –добра, любви к ближнему, обоюдного прощения и милосердия. Армянский и азербайджанский народы всегда будут жить бок о бок, поэтому нет другой перспективы, кроме мира и сотрудничества. Перед многочисленными вызовами мы, духовные лидеры наших народов, обязаны искать совместные ответы. Мы молимся о сохранении мира и скорейшем решении всех гуманитарных проблем, связанных с конфликтом, и призываем к этому политических и общественных деятелей наших народов. Мы призваны вместе заботиться о страждущих и обездоленных, свидетельствовать о вечных духовных и нравственных ценностях, искать мирные и справедливые пути разрешения противоречий. Очень важно отказаться от воинственной и враждебной риторики. Обращаемся с призывом к соответствующим людям о содействии освобождению всех мирных жителей, которые не участвовали в военных действиях и оказались в плену. Мы как духовные лидеры призваны защищать церкви, мечети и другие святыни. Посему крайне важно обеспечивать неприкосновенность памятников религиозного значения и уважительное отношение к ним. Обращаемся с призывом к нашим народам воспитывать молодежь в духе доброжелательности и взаимного уважения, миролюбия и традиционной морали. Как духовные лидеры, мы со своей стороны выражаем готовность поддержать миротворческие инициативы по разрешению карабахского конфликта. История трехсторонних встреч духовных лидеров свидетельствует о положительном воздействии таких контактов на процесс урегулирования конфликта, который никогда не должен перерасти в религиозное противостояние. Мы связываем большие надежды с переговорным процессом. Ответственность и долг перед нашими народами побуждают нас, духовных лидеров, прилагать неустанные и последовательные усилия во имя долгожданной победы идеалов мира и добра. Мы готовы задействовать все имеющиеся возможности во имя установления мира в регионе. Всем детям наших общин мы желаем мира, благоденствия и успехов в добрых начинаниях. Молимся Всевышнему о преодолении разногласий и ограждении наших народов от зла и греха. Пусть на древней и святой земле Кавказа установится благословенный мир, а народы наших стран будут жить в мире, по ниспосланным Господом нравственными законам. Делегации Армянской Апостольской Церкви во главе со Святейшим Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II и Управления мусульман Кавказа во главе с Досточтимым Шейхом-уль-Исламом Аллахшукюром Пашазаде выражают особую благодарность Русской Православной Церкви и ее Предстоятелю Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за организацию данной трехсторонней встречи, важнейший вклад в дело установления мира на Кавказе и желают Его Святейшеству помощи Всевышнего в продолжении этой высокой богоугодной миссии». Миру в нашем регионе, как и урегулированию карабахского конфликта исключительно путем переговоров нет альтернативы, заявил Католикос Всех Армян Гарегин II на состоявщейся 8 сентября в Москве встрече с духовным лидером Азербайджана, главой управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде и Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Первопрестольного святого Эчмиадзина. Встреча проходила в Свято-Даниловом монастыре Москвы по приглашению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ходе трехсторонней встречи Его Святейшество Гарегин Второй, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, обратился с речью к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюру Пашазаде: "Ваше Святейшество, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл! Достопочтенный Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Паша-Заде, председатель Управления мусульман Кавказа! Приветствуем Вас на этой очередной встрече духовных лидеров региона, которая стала возможной благодаря последовательным посредническим усилиям нашего духовного брата во Христе Святейшего Патриарха Кирилла. Шесть лет прошло со времени нашей последней встречи в этом формате, которая состоялась в 2011 г. в Ереване в рамках заседания президиума Межрелигиозного совета СНГ. С надеждою на установление желанного мира в жизни наших народов мы направляемся на эти встречи, дабы обсудить пути, которыми мы, духовные лидеры, можем посодействовать мирному урегулированию карабахского конфликта. Сегодня, к сожалению, результаты прилагаемых усилий мало осязаемы, однако намного значительнее и предметнее ожидания наших народов в этом поиске мирного сосуществования. В этом отношении мы ожидаем положительных результатов от организуемых время от времени встреч президентов и министров иностранных дел Армении и Азербайджана и от всего переговорного процесса. Вопреки заявлениям, озвучиваемым по итогам встреч президентов Армении и Азербайджана, нашим призывам и обращениям, сегодня, в условиях режима прекращения огня, ситуация на линии соприкосновения продолжает оставаться напряженной, по-прежнему, гибнут военнослужащие, а иногда и мирные жители приграничных населенных пунктов. В частности, считаем крайне тревожным явлением, когда военнослужащие скрываются за спиной своего гражданского населения, тем самым, преднамеренно превращая его в мишень для противной стороны. С другой стороны границы не перестают звучать воинственные призывы, заявления о своем возрастающем вооружении. Все это в большой мере ставит под угрозу усилия по формированию атмосферы взаимного доверия и взаимопонимания. Подрывая и без того хрупкий режим прекращения огня, они приводят к новой, реальной эскалации конфликта, очевидцами и свидетелями которой мы стали в апреле прошлого года, когда вооруженные силы Азербайджана предприняли широкомасштабные боевые действия. Всем нам известна тревожная хроника тех дней, зафиксированная, в частности, мировым сообществом, – истязания, жестокости и насилие по отношению к павшим на поле брани солдатам, а также к мирному населению, причиненные разрушения и потери. Вспоминая об этих событиях, возникает естественный вопрос: как могут сохраняться стабильность ситуации и мир, когда усилия в этом отношении носят односторонний характер? Как достичь мира, когда в Азербайджане не жалеют сил и средств, чтобы всеми возможными и невозможными способами в собственном народе посеять ненависть и вражду к соседу – к армянскому народу, а на справедливые и объективные оценки армянской стороны и международного сообщества отвечать безосновательными обвинениями. Миру в нашем регионе, как и урегулированию карабахского конфликта, исключительно путем переговоров нет альтернативы. Нет альтернативы и свободной и независимой жизни нашего верующего народа в Нагорном Карабахе. Сегодня является императивом проявить волю и принять обязательство по поиску разрешения конфликта исключительно посредством переговоров и предупреждения нарушений режима перемирия, для отвода с границ снайперов, прекращения непрестанных обстрелов, дабы в условиях режима прекращения огня не причинять более несчастье семьям, сохраняя безопасной жизнь наших чад, призванных на ратную службу. Каждая пуля, выпущенная в создание Божье, направлена и против Бога. Именно в этом мы видим нашу миссию духовных лидеров: увещевать и напутствовать, вместе с нашими сподвижниками формировать то сознание и ту атмосферу взаимопонимания и толерантности, в условиях которых станет возможным продвижение процесса мирного урегулирования конфликта. Одновременно мы должны постоянно обращаться с призывом к военнослужащим сохранять режим прекращения огня и воздерживаться от провокаций. Мы придаем большую важность роли международного сообщества, в частности, миссии Минской группы ОБСЕ в деле применения механизмов контроля на линии соприкосновения и расследования инцидентов на границе. Выражаем нашу признательность Святейшему Патриарху Кириллу и всей Русской Православной Церкви за сострадание и посреднические усилия, которые они проявляют с первого же дня конфликта. Богу угодны те, кои следуют путями справедливости и мира, ибо там Его любовь и благословение, покровение и милость, как говорится в Святом Писании: “Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир” (Иак. 3:18). Следовательно, объединим наши усилия и будем совместно следовать этими путями. В этом процессе все мы несем ответственность. Возносим Наши молитвы Всевышнему Богу, испрашивая, дабы благословил и увенчал успехом инициативы всех мужей, общественных структур и организаций, которые нацелены на восстановление отношений между двумя народами, упрочение солидарности и формирование атмосферы взаимного доверия. Пусть благословением Всевышнего в мире и в жизни наших народов всегда преобладают дух примирения и плодоносят взаимопонимание и доброжелательность". Трехсторонняя встреча духовных лидеров России, Армении и Азербайджана внесет свой вклад в миротворческий процесс вокруг карабахского конфликта. Как передает РИА Новости, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на переговорах с Католикосом всех армян Гарегином II и главой Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде в Москве. «Мы сегодня продолжим наши совместные размышления, связанные с ситуацией в Нагорном Карабахе и вокруг Нагорного Карабаха. Совершенно очевидно, что существующие проблемы находятся в неудовлетворительном состоянии, и вместе с тем, у народов и Армении, и Азербайджана есть желание идти вперед, чтобы мир стал более прочным и справедливым», – сказал патриарх на встрече, проходившей в его Даниловской резиденции. Глава РПЦ заявил, что питает «горячую надежду на успех сегодняшней встречи» и верит, что она «внесет свой вклад в миротворческий процесс». «Религия может и будет играть объединяющую роль для наших народов», — выразил надежду патриарх. По его словам, духовные лидеры «как люди верующие» говорят «на языке, отличном от языка светских политиков», что помогает им преодолевать разногласия.