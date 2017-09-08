Фракция Елк подготовила текст заявления о выходе из ЕАЭС, который будет предложен на утверждение Национального собрания. В тексте заявления, в частности, утверждается, что в результате присоединения Армении к ЕАЭС был зафиксирован существенный регресс в ряде социально-экономических сфер, а также не была укреплена безопасность Армении. За три года членства в ЕАЭС ВВП Армении в долларовом выражении сократилось на 8%, уровень занятости на 13%, международные резервы на 40%, государственный долг вырос на 10%, если в 2014 году инвестиции составляли 167,4 млрд. драмов, то в 2016 году они сократились до 81 млрд.. Елк указывает, что около 900 наименований продуктов первой необходимости в результате присоединения к ЕАЭС неминуемо подорожает, а также на то, что членство в ЕАЭС ограничивает развитие экономических отношений с Ираном и Грузией. Фракция также считает, что не выполняются даже требования свободного передвижения товаров, рабочей силы, финансовых средств и услуг, которые закреплены в договоре. Елк указывает, что государства-члены ЕАЭС не способствуют мирному урегулированию карабахского конфликта и на самом высоком уровне не раз выступали в защиту агрессивной политики Азербайджана, а союзник Армении Россия продолжает вооружать Азербайджан. В результате за годы членства в ЕАЭС число нарушений режима перемирия со стороны Азербайджана возросло, а в апреле 2016 армянская сторона понесла территориальные потери впервые после перемирия 2014 года. Фракция также фиксирует, что существующая в странах ЕАЭС авторитарная система последовательно внедряется в политическую систему Армении, нарастает ограничение политических и гражданских свобод, нарушений прав человека. Учитывая все это, Армения должна взять курс на выход из ЕАЭС, говорится в заявлении.