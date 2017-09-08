В Армении откроют биотехнологический центр. Об этом заявил на встрече с исполнительным директором Фонда развития Армении Арменом Авакяном руководитель компании «FMD KL Europe» Кирит Велани. Как сообщили в пресс-службе Фонда развития Армении, во время посещения Авакяном компании «FMD KL Europe» стороны обсудили программы развития. «В Армении мы открываем биотехнологический центр, который позволит увеличить число специалистов до 250 и способствовать развитию сферы», - заявил Велани, который представил потенциал центра, при этом заметив, что он находится на стадии промышленного развития и может стать движущей силой экономики Армении. В ходе встречи руководитель компании «FMD KL Europe» также поднял вопросы по высоким ценам на интернет, нестабильному электроснабжению и растаможке в Армении.