Армянские олигархи станут контрактниками

Фракция Елк предлагает внести поправки в закон «О налоге на имущество». Она предлагает освободить контрактных военнослужащих от налога на имущество. Минобороны уже одобрило данную инициативу. Скорее всего, инициатива будет принята, так как звучит в унисон доктрине нация-армия, но есть одно обстоятельство. В случае принятия закона армянские олигархи могут записаться в контрактники. В армянское прессе периодически появляются инфрмации о внесенных налогах на имущество, в соответствии с которыми олигархи платят кратно меньше того, что у них есть – особняков, бизнеса и прочего. Став контрактниками, олигархи могут не платить налог, что будет звучать в унисон с нынешними процессами амнистии и легаилизации капитала.