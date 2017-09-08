США выделили дополнительно 1,5 млн. долларов на разминирование Карабаха

  • Lragir.am
  • Страна - 08 Сентября 2017, 10:51
Конгресс США одобрил инициативу конгрессмена Дейвида Валандо, в соответствии с которой будет выделено 1,5 млн. долларов дополнительных средств на разминирование Карабаха.

Окончательный документ об ассигнованиях будет вынесен на голосование в пятницу, сообщает Голос Америки.

«Вследствие войны в Нагорном Карабахе население находится под постоянной угрозой в связи с минной опасностью», сказал Валандо.

Он напомнил, что работающая с 2000 года в Карабахе организация THE HALO TRUST уже разминировала 90% территории Карабаха. До 2020 года может быть завершен процесс, но для этого необходимо 8 млн. долалров.

С 2000 года гуманитарная помощь США народу Нагорного Карабаха направляется на разминирование.

Армянские организации Америки приветствовали данное решение. 

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