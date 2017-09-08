США выделили дополнительно 1,5 млн. долларов на разминирование Карабаха

Конгресс США одобрил инициативу конгрессмена Дейвида Валандо, в соответствии с которой будет выделено 1,5 млн. долларов дополнительных средств на разминирование Карабаха. Окончательный документ об ассигнованиях будет вынесен на голосование в пятницу, сообщает Голос Америки. «Вследствие войны в Нагорном Карабахе население находится под постоянной угрозой в связи с минной опасностью», сказал Валандо. Он напомнил, что работающая с 2000 года в Карабахе организация THE HALO TRUST уже разминировала 90% территории Карабаха. До 2020 года может быть завершен процесс, но для этого необходимо 8 млн. долалров. С 2000 года гуманитарная помощь США народу Нагорного Карабаха направляется на разминирование. Армянские организации Америки приветствовали данное решение.