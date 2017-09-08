Шармазанов: Ажиотаж вокруг неучастия Армении в учениях НАТО в Грузии похож на бурю в стакане

Республика Армения осуществляет действия по обороне и обеспечению безопасности в запланированном режиме, а ажиотаж вокруг участия или неучастия страны в учениях НАТО на территории Грузии похож на бурю в стакане с мутной водой. Об этом заявил на брифинге после заседания Исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении пресс-секретарь РПА, вице-спикер Национального Собрания РА Эдуард Шармазанов, комментируя заявления грузинских СМИ о «внезапном отказе» армянской стороны участвовать в учениях НАТО. Шармазанов напомнил заявление первого заместителя министра обороны Армении о том, что армянская сторона никакого согласия на участие в учениях не давала. Напомним, на пресс-конференции 4 сентября замминистра обороны РА Артак Закарян отметил, что официального заявления об участии Вооруженных сил Армении в учениях НАТО на территории Грузии не делалось, Минобороны РА не подтверждало факта обязательного участия армянской стороны. «Мы своего официального согласия на участие не давали», – сказал он. По словам А. Закаряна, пересмотр планов и программ всегда возможен. При этом он исключил вмешательство ОДКБ в процесс принятия этого решения и заявил: никакой политической подоплеки данный шаг не имеет. «НАТО был, есть и останется нашим партнером. Мы также являемся полноценным участником ОДКБ и видим самый главный зонт безопасности в системе данной организации. Те, кто принимают решения, все прекрасно осознают и взвешивают каждый шаг», – заявил А. Закарян. Э. Шармазанов также подчеркнул, что «Армения является участником ОДКБ и никогда не делала заявлений о том, что движется в сторону НАТО, подобной цели перед республикой не стоит». По его словам, оценки о «внезапном отказе за одну ночь» являются непрофессиональными, их целью служит создание шумихи. «Такое чувство, что если бы мы приняли участие, то вышли бы из состава ОДКБ!» – сказал Шармазанов, отметив, что участие в этом мероприятии просто было неприоритетным в данный момент. «Мы не раз принимали участие в таких мероприятиях. А если в этот раз не приняли участия, это не значит, что мы прекращаем наше гуманитарное или иное сотрудничество с НАТО. Однако участие в миротворческих миссиях и пр. не означает, что мы становимся членами НАТО», – сказал он, сообщает Panorama.am.