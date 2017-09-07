Армения и Россия начали работу в рамках региональной системы ПВО двух стран

Стрельбы на учениях "Боевое содружество - 2017" стали первым важным этапом совместной работы России и Армении в рамках региональной системы ПВО двух стран. Об этом, как передает ТАСС, журналистам рассказал начальник войск ПВО Вооруженных сил Республики Армения полковник Армен Варданян. "Это была первая отработка армяно-российской региональной системы ПВО, так как мы только в прошлом году ратифицировали все документы, а с этого года начали их практическую реализацию. Это первое практическое применение", - сказал он. По словам Варданяна, в ходе боевых стрельб на Ашулуке для группировки войск была создана достаточно сложная обстановка. "Можно сказать, что первый этап боевого слаживания расчетов в рамках региональной системы ПВО России и Армении прошел успешно", - резюмировал Варданян.