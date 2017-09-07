Директор Ереванского международного кинофестиваля "Золотой абрикос" Арутюн Хачатрян освобожден от занимаемой должности, сообщает пресс-служба кинофестиваля. Хачатрян оставил свой пост на основе собственного заявления и в связи с загруженностью в съемках нового цикла фильмов. "По решению учредительного совета директором кинофестиваля "Золотой абрикос" назначена художественный директор, киновед Сусанна Аруютнян", - отмечается в сообщении. Кинофестиваль "Золотой абрикос" проводится в Ереване с 2004 года.