В Грузии произошла авария с армянским автобусом, следовавшим в Россию

  • Lragir.am
  • Страна - 07 Сентября 2017, 11:25
В Грузии 7 сентября в районе Натахтари примерно в 04։00 столкнулись автомобили марок «Mercedes» и «Setra».

Как сообщает Shamshyan.com, водитель машины марки «Mercedes», его пассажиры на месте скончались, а 11 пассажиров автобуса обратились за медпомощью к врачам.

Согласно источнику, автобус зарегистрирован на имя жителя Еревана, он перевозил пассажиров в Россию. 

По предварительным сведениям, виновником ДТП стал водитель «Mercedes».

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