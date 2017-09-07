В Грузии произошла авария с армянским автобусом, следовавшим в Россию

В Грузии 7 сентября в районе Натахтари примерно в 04։00 столкнулись автомобили марок «Mercedes» и «Setra». Как сообщает Shamshyan.com, водитель машины марки «Mercedes», его пассажиры на месте скончались, а 11 пассажиров автобуса обратились за медпомощью к врачам. Согласно источнику, автобус зарегистрирован на имя жителя Еревана, он перевозил пассажиров в Россию. По предварительным сведениям, виновником ДТП стал водитель «Mercedes».