Армения должна в одностороннем порядке разрешить размещение механизмов расследования – К. Маноян tert.am

В словах бывшего американского сопредседателя МГ ОБСЕ Ричарда Хогланда, на самом деле, нет ничего нового: речь о Мадридском пакете. Об этом в беседе с Tert.am сказал ответственный по вопросам «Ай Дата» и по политическим вопросам Бюро АРФ Киро Маноян. На вопрос о том, что «Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что нагорно-карабахский конфликт был бы давно урегулирован, если бы Запад принял их предложения», и о каких собственно предложениях идет речь, Киро Маноян ответил, что не хочет заниматься гаданием. «Было бы хорошо, чтобы один из присутствующих на пресс-конференции журналистов спросил бы об этом самого Лаврова, поскольку интересно, какие они сделали предложения, от которых Запад отказался», - отметил он. «Когда в сентябре в Нью-Йорке встретятся главы МИД Армении и Азербайджана, они не будут говорить о том, как урегулировать карабахский конфликт, а будут обсуждать то, чтобы заключенные в Вене и Санкт-Петербурге договоренности были бы выполнены», - подчеркнул он. «АРФД предлагает то, чтобы Армения в одностороннем порядке выполнила венские договоренности», - сказал он, детализировав, что, в частности, предлагалось, чтобы наша сторона разместила механизмы расследование, чтобы контролировать соблюдение режима прекращения огня. «Азербайджан откажет, ну и пусть, если же пожалуются на то, что в одностороннем порядке, то тогда пусть разрешат разместить и у них. Армения должна заявить о том, что в одностороннем порядке выполняет венские договоренности. После этого Каспршик уже не скажет, дескать, не знает, с какой стороны стреляли в нас, не будет выступать с общими моральными призывами, а появятся адресные заявления», - подытожил он.