Армения обратится за военной помощью к России только при очень серьезном обострении

Возглавляет новую объединенную армяно-российскую систему противовоздушной обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении. Об этом 6 сентября заявил заместитель министра обороны Армении Артак Закарян в ходе обсуждения на заседании постоянной парламентской Комиссии по вопросам обороны, национальной безопасности и внутренним делам Соглашения между Арменией и Россией «Об объединенной группировке войск Вооруженных сил Армении и России». По словам замминистра, начальник Генштаба ВС Армении продолжает полноценно выполнять свои непосредственные обязанности – обеспечение и защита территориальной целостности Армении. «Если мы начинаем военно-техническое сотрудничество с Россией, то речь идет о взаимных обязательствах», - подчеркнул Закарян. Касаясь замечания депутата парламентской фракции прозападного блока «Выход» Сасуна Микаеляна о том, что во время атак азербайджанской стороны на Тавушскую область Армении российская сторона не предпринимала никаких шагов, замминистра обороны ответил: «При атаках на Тавуш мы никогда не обращались ни к российской стороне, ни к ОДКБ. Необходимости в этом не было. И я не уверен, что в ближайшее время такая необходимость возникнет. Необходимость в этом возникнет только при очень серьезных событиях». В ответ на вопрос Сасуна Микаеляна о том, может ли формирование объединенной группировки войск Вооруженных сил Армении и России в какой-то момент привести к тому, что на территорию Нагорного Карабаха будут введены миротворческие силы, Закарян пояснил: «Это соглашение не применяется при защите Нагорно-Карабахской Республики, то есть обязательства не распространяются на НКР. Оно касается государственной границы Республики Армения». Так или иначе, продолжил замминистра, в территорию безопасности Южного военного округа включен также Южный Кавказ. «В этих условиях для России весьма выгодно сотрудничество с Арменией. Для нас тоже весьма выгодно сотрудничество с Россией. Наша задача – иметь более широкую базу для сотрудничества наших военнослужащих. Мир не ждет нас, технологии и угрозы меняются настолько быстро, что мы должны успеть за ними», - добавил Артак Закарян. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am