Сенсационное предложение из Армении

Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что поставки вооружений в зоны конфликта способствуют не миру, а обострению. Он напомнил, что ранее предлагал сопредседателям Минской группы ОБСЕ, которые являются постоянными членами ООН, наложить эмбарго на поставки вооружений в зоны конфликта. «Вот это было бы решением конфликта. Чтобы ни одно государство не заявляло, будто если не будет поставлять оно, то сделают это другие. Я знаю, с какими сложностями придется столкнуться при вынесении такого решения, но оно не кажется столь невероятным, когда заинтересантами являются три постоянных члена Совбеза», сказал Шаварш Кочарян. Кочарян принадлежит к числу армянских чиновников, которые порой называют вещи своими именами. В беседе с журналистами он допустил довольно прозрачные намеки по поводу политики России и предложил интересный вариант. Кочарян утверждает, что это его личное мнение, но пора бы Армении обратиться к постоянным членам Совета безопасности. Мотивации более чем достаточно – милитаристские и агрессивные заявления руководства Азербайджана. Кроме того, сопредседатели утверждают, что приоритетом сейчас является размещение механизмов расследования инцидентов и установление устойчивого мира. На этом фоне Армения может посредством членов Совбеза ООН выдвинуть этот вопрос для обсуждения. Постоянными членами Совбеза ООН являются США, Франция, Великобритания, Россия и Китай. Они обладают правом вето. Было бы интересно посмотреть, кто воспользуется правом вето. Еще интереснее было бы обратиться в Совбез посредством России – стратегического союзника Армении, да еще после заявления Путина. Но это не только пытливость, но и политика.