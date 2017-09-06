Азербайджан изолируется от международной игры Об этом 6 сентября в беседе с журналистами в Национальном Собрании Армении заявил заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян. По его словам, Азербайджан злоупотребляет сбалансированным подходом сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Касаясь заявления личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика о том, что они были не в силах понять, откуда стреляли в ходе последнего мониторинга ОБСЕ 31 августа, учитывая, что Министерство иностранных дел Армении официально заявило, что во время мониторинга азербайджанские силы нарушили режим перемирия, замминистра отметил: «Естественно, если заявление безадресное, это поощряет Азербайджан прибегать к подобным шагам. Но в целом мы видим, что Азербайджан изолируется от всех правил международной игры. Хотя Азербайджан таким поведением изолируется от международной игры, это не означает, что армянская сторона должна чувствовать себя надежно защищенной. Мы, в первую очередь, должны надеяться на наши силы». Затронув предложение АРФ Дашнакцутюн о том, что Армения должна в одностороннем порядке осуществить венские и санкт-петербургские договоренности и установить соответствующее оборудование на своей стороне, так как в этом случае больше не будет заявлений о том, что непонятно, какая из сторон стреляла, Шаварш Кочарян подчеркнул: «И сегодня по всей линии соприкосновения есть оборудование, которое все фиксирует. Проблема не в видеозаписи. Скажу больше: страны-посредники – это те государства, у которых есть возможность рассматривать все это с космоса. Вопрос касается не того, чтобы зафиксировать нарушение, а той уполномоченной группы, которая на основе этого должна сделать соответствующие выводы». Азербайджан, напомнил замминистра, согласился на то, чтобы был установлен подобный механизм, но до сих пор препятствует воплощению этого в жизнь.
Азербайджан изолируется от международной игры
- Страна - 06 Сентября 2017, 16:01