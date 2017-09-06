Плохие новости для армянских мигрантов

С 1 сентября граждане, которые получают в Армении семейные пособия, обязаны предоставлять в отделения социального обслуживания уведомления о нахождении членов семьи за рубежом. Данный порядк был введен для того, чтобы выяснить, работает ли член семьи, получающей пособие, за рубежом, и какие доходы имеет данная семья. Согласно порядку, на третий месяц отстутствия члена семьи в социальную службу должно быть представлено уведомление о высылаемых семье из-за рубежа средствах. Численность граждан Армении, которые ездят на заработки за рубеж, достигает сотен тысяч, большая их часть содержит социально необеспеченные семьи. При сложной социально-экономической и финансовой ситуации в Армении правительство не в силах изменить этот тренд, да оно и не желает. Зато правительство всячески пытается «соскрести» с народа там, где можно – чтобы заполнить бюджет, с одной стороны, а с другой не выполнять социальных обязательств. Данное решение может только стимулировать эмиграцию, так как гастарбайтеры могут увезти и свои семьи. В Армении нет политики в отношении трудовой миграции, в отличие от других стран, где этот вопрос регулируется, и государство даже получает прибыли. В Армении не только нет подобной политики, но и делается все наоборот, что может привести к снижению поступлений, которые помогают содержать сотни семей.