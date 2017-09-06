Э. Налбандян: Власти Армении держат развития в Сирии в центре постоянного внимания

Власти Армении держат развития в Сирии в центре постоянного внимания. Об этом заявил сегодня глава МИД НКР Эдвард Налбандян в ходе церемонии вручения верительных грамот новоназначенным послом САР Мухаммадом Ахмадом Хаджем Ибрагимом. Как передает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, министр выразил обеспокоенность в связи со сложившейся вследствие кризиса гуманитарной ситуацией и напомнил, что Армения приняла порядка 22 тысяч беженцев из Сирии, несколько раз направляла гуманитарную помощь. Сирийский посол представил усилия властей САР по урегулированию кризиса, а также борьбу против террористических группировок.