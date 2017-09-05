7 сентября - третья инаугурация Бако Саакяна

Сегодня председатель Национального Собрания Арцаха (НКР) Ашот Гулян созвал рабочее совещание, в котором приняли участие руководители постоянных комиссий и фракций парламента. Об этом сообщает пресс-служба НС Нагорно-Карабахской Республики. В ходе совещания Ашот Гулян представил депутатам предстоящие работы парламента, в частности, коснулся специального заседания НС, которое созывается по требованию Конституции. В связи с этим, согласно требованиям регламента, было обнародовано заявление председателя НС, в котором, в частности, говорится: «Учитывая срок, предусмотренный Конституцией для вступления президента Республики в должность, и требования части 10-й статьи 149 закона Республики Арцах "Регламент Национального собрания", специальное заседание Национального Собрания, посвященное вступлению президента Республики Арцах в должность, будет созвано 7 сентября 2017 года, в 12:00 в зале заседаний Национального собрания». В ходе рабочего совещания были обсуждены также подготовительные работы к новой сессии, в частности, законодательные проекты и планы в сфере межпарламентских связей.