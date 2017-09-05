В Армении пассажиропоток вырос на четверть

Через два аэропорта Армении за январь-август 2017 года пассажирский поток составил 1667173 человека, это число превышает показатель того же периода прошлого года на 25,4%. Как сообщили в пресс-службе Главного управления гражданской авиации (ГУГА), в августе 2017 года пассажирский поток через два аэропорта Армении составил 293317 человек, это число превышает показатель того же периода прошлого года на 14,9%. В августе 2017 года пассажирский поток через ереванский аэропорт «Звартноц» составил 281345 человек, это число превышает показатель того же периода прошлого года на 10,2%. В период с января по август 2017 года в сравнении с тем же периодом прошлого года через аэропорт «Звартноц» зарегистрирован рост пассажирских перевозок на 21,9%. Что касается грузоперевозок, то за январь-август текущего года через аэропорт «Звартноц» было перевезено 14985 тонн груза, что на 54% больше, чем в тот же период прошлого года. Через аэропорт «Ширак» города Гюмри в августе 2017 года пассажирский поток составил 11972 человека. Через аэропорт «Ширак» города Гюмри в январе-августе 2017 года пассажирский поток составил 56243 человека, в тот же период прошлого года это число составляло 7065.