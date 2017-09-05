Отток капитала вместо инвестиций

На днях Национальная статистическая служба Республики Армения (НСС РА) опубликовала ряд статистических данных, характеризующих уровень инвестиционной активности в РА за первое полугодие 2017 года. Не секрет, что для достижения целевых показателей нынешнее правительство РА подчеркивает важность активизации инвестиционного климата в Армении и задачи интенсивного привлечения иностранного капитала. Привлечение крупных инвестиций в экономику Армении также выступает одним из основных предвыборных обещаний правительства, поэтому интересно проанализировать, какую размерную и структурную картину имеет приток иностранных инвестиций в Армению за указанный период. Динамика чистых потоков иностранных инвестиций Согласно опубликованным данным, чистый приток прямых иностранных инвестиций (разница между поступлениями по линии иностранных инвестиций и погашениями) в реальный сектор экономики Армении в первом полугодии текущего года составил -24,8 млрд. драмов, что на 65% меньше, чем зарегистрированный показатель 2016 года и почти на 130% уступает сопоставимому показателю за 2015 год. Последнее означает, что в первом полугодии 2017 года погашения по линии общих иностранных инвестиций превысили поступления, что является тревожным показателем для такой страны с подобным дефицитом притоков капитала, как Армения. Что касается объема прямых иностранных инвестиционных чистых потоков, то в январе-июне 2017 года он составил 17,3 млрд. драмов, что по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года меньше почти на 1,2 млрд. драмов или примерно на 7%, и меньше показателя за 2015 год на 13,4 млрд. драмов или на 44 процентных пункта. В январе-июне 2017 года львиная доля прямых иностранных инвестиционных чистых потоков - 31,6 млрд. драмов, была направлена в сферу горнодобывающей промышленности. Параллельно, крупные инвестиции были также осуществлены в сфере недвижимости (3,8 млрд. драмов) и производства базовых металлов (3,7 млрд. драмов). Обратно тому, по сравнению с прошлым годом в первом полугодии текущего года зарегистрирован резкий спад потока инвестиций в сферу телекоммуникации (-17,9 млрд. Драмов) и производства напитков (-9,5 млрд. драмов). Географическая структура иностранных инвестиций Параллельно с изменениями в чистых потоках прямых иностранных инвестиций также изменилась географическая структура инвестиционных вложений. Так, в первой половине текущего года крупнейшим источником иностранных инвестиций выступил остров Джерси, откуда приток капитала составил около 31,6 млрд. драмов. Остров Джерси является одной из самых известных оффшорных зон в мире, и примечательно то, что эти средства полностью были направлены только в одну прилегающую к горнодобывательной промышленности сферу. Следующие за Джерси по объему чистых притоков инвестиций две страны - Люксембург (2,4 млрд. драмов) и Кипр (1,8 млрд. драмов), также являются крупными оффшорными зонами. С другой стороны, резкий спад в текущем году пережил объем чистых притоков прямых инвестиций из Соединенного Королевства – с 14.3 млрд драмов до 1,7 млрд. драмов (88% спада). Параллельно, чистый приток прямых инвестиций из Ливана сократился почти на 12,8 млрд. драмов, а приток инвестиций из Франции сократился на 6,1 млрд. драмов. Что касается динамики взаимных инвестиций между странами-членами ЕАЭС, то следует отметить, что в текущем году она продолжает демонстрировать негативные тенденции. Как и в прошлом, Армения в текущем году также пока не установила инвестиционные отношения с двумя странами - Казахстаном и Кыргызстаном, несмотря на то, что Армения находится с этими странами в составе того же экономического союза. В текущем году определенная активность наблюдается только в отношениях с Беларусью, откуда чистый приток общих инвестиций достиг 118,7 млн. драмов, что полностью было направлено на оптовую торговлю. В текущем году продолжил сокращаться также объем чистых притоков инвестиций из Российской Федерации. Таким образом, до присоединения Республики Армения к ЕАЭС в первом полугодии 2014 года объем прямых иностранных инвестиционных чистых потоков из России составил 36 млрд драмов, что составляет 48,5% от общего объема прямых инвестиций. Как видно из графика, в первой половине 2015 года этот показатель сократился в десять раз до 3 млрд драмов, составив всего 11,2% от общего объема инвестиций. Спад продолжился и 2016 году, когда чистые притоки прямых инвестиций составили -5,7 млрд. драмов, что означает, что погашения по линии российских инвестиций (отток) превысили поступления (приток). В текущем году эти тенденции еще больше углубились, в результате чего объем чистых притоков прямых инвестиций сократился на дополнительные 6,6 млрд. драмов, достигнув в конечном счете уровня -12,3 млрд. драмов. Андраник Манукян «Союз информированных граждан»
Отток капитала вместо инвестиций
- Страна - 05 Сентября 2017, 12:17