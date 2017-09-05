Виктор Арустамян: Военная промышленность НКР зафиксировала достаточно серьезное развитие

  • Lragir.am
  • Страна - 05 Сентября 2017, 10:17
Если до начала военных действий, инициированных Азербайджаном в зоне карабахского конфликта в апреле 2016г., инженерная оснащенность армянских позиций на передовой составляла 30%, то в настоящее время данный показатель доведен почти до совершенства. Об этом заявил сегодня в ходе беседы с журналистами начальник оперативного отдела Армии обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики), полковник Виктор Арустамян.

Отметим, В. Арустамян сегодня, 4 сентября, участвовал в конгрессе на тему «Военно-политическая тактика противника и наши действия» в Ереване.

«На глубине первых позиций этот показатель доведен до 100%», – отметил он, добавив, что работы продолжаются.

По словам В. Арустамяна, в вопросе разновидностей оружия также зарегистрирован значительный прогресс.

«За счет внебюджетных средств от правительства и президента Арцаха военная промышленность НКР зафиксировала достаточно серьезное развитие», – отметил он.

В. Арустамян в то же время добавил, что не может публично назвать виды вооружения, однако подчеркнул, что это достаточно серьезное оружие, которое производится на месте. По словам В. Арустамяна, в данном направлении работы проводятся уже давно.

Комментируя приграничную ситуацию, В. Арустамян отметил, что на данный момент стрельба ведется из стрелкового оружия, со стороны противника в основном работают снайперы.

«Азербайджанская сторона на данный момент пытается обострить ситуацию именно за счет этого», – отметил он, сообщает Panorama.am. 

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