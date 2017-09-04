Министр обороны Армении обсудил с китайской компанией поставки вооружений

  • Lragir.am
  • Страна - 04 Сентября 2017, 17:12
Делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном, находящаяся с визитом в Китае, посетила в понедельник компанию "Поли груп", сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

Компания, специализирующаяся в сферах обороны, энергетики, горнорудной отрасли, недвижимости и культуры, является одной из крупнейших в Китае, а по ряду направлений занимает передовую позицию.

В последние годы компания зарегистрировала огромный прогресс также в сфере военной промышленности, поставляя на мировой рынок различные виды вооружения, которые с успехом конкурируют с аналогичной продукцией стран, традиционно занимающих лидирующие позиции на этом рынке.

В ходе встречи с руководством компании стороны, высоко оценив традиционные и дружественные отношения между двумя народами, выразили готовность продолжить активное сотрудничество вокруг перспектив и возможностей взаимовыгодного сотрудничества.

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