Министр обороны Армении обсудил с китайской компанией поставки вооружений

Делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном, находящаяся с визитом в Китае, посетила в понедельник компанию "Поли груп", сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики. Компания, специализирующаяся в сферах обороны, энергетики, горнорудной отрасли, недвижимости и культуры, является одной из крупнейших в Китае, а по ряду направлений занимает передовую позицию. В последние годы компания зарегистрировала огромный прогресс также в сфере военной промышленности, поставляя на мировой рынок различные виды вооружения, которые с успехом конкурируют с аналогичной продукцией стран, традиционно занимающих лидирующие позиции на этом рынке. В ходе встречи с руководством компании стороны, высоко оценив традиционные и дружественные отношения между двумя народами, выразили готовность продолжить активное сотрудничество вокруг перспектив и возможностей взаимовыгодного сотрудничества.