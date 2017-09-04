Снижение напряжения на линии соприкосновения – результат пресеченной в марте диверсии

На линии соприкосновения армцахских и азербайджанских сил с июля 2017 года наблюдается спад интенсивности перестрелок. Прекращение разведывательно-диверсионных вылазок противника – результат пресеченной в марте этого года диверсионной попытки. Об этом, как сообщает Арменпресс, заявил на конференции «Военно-политическая тактика противника и наши шаги» замминистра обороны Армении Артак Закарян. «После Апрельской войны эскалация на линии соприкосновения сохранялась. На начальном этапе количество перестрелок резко сократилось, потом с июля начался рост. А с ноября 2016 года противник стал применять и минометы. Сейчас ситуация в регионе также напряженная», сказал Закарян и добавил, что несмотря на обязательство в рамках ОБСЕ не применять тяжелое вооружение, противник периодически использует гранатометы, минометы, обстреливает наши позиции из артиллерийских установок и беспилотников. По его словам, на данный момент разведывательно-диверсионные вылазки не осуществляются потому, что попытка проникновения 24-25 марта этого года была успешно предотвращена нашими вооруженными силами. Хотя «мораторий» на диверсии имеет временный характер. «В то же время, Азербайджан продолжает развивать боеготовность сил путем различного масштаба учений. Для противостояния новым вызовам усилия армии РА направлены на создание новых разработок вооружений и техники, модернизацию имеющегося вооружения и совершенствование командного состава», сказал замминистра. По его словам, сейчас с нашей страны производится активная разведка и оперативное реагирование на все действия противника. Делается все для максимально раннего обнаружения противника и нанесения мощного удара.