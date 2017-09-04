Артак Закарян: Азербайджан пытается решить конфликт силовым путем

После заключенного в 1994 году перемирия азербайджанская сторона методично проводит политику, направленную на возвращение контроля в отношении Нагорного Карабаха. Об этом 4 сентября на конференции «Военно-политическая тактика противника и наши шаги» заявил замминистра обороны Армении Артак Закарян. Он отметил, что с 2013 года Азербайджан обостряет ситуацию на линии соприкосновения и на границе с Арменией. «Призывы армянской стороны к международному сообществу рефлексировать на эту политику остались без ответа. В то же время, Азербайджан продолжает вооружаться, расширяя рынки закупок и виды вооружений, и затраты на это колоссальных средств указывают на то, что он намерен решить конфликт силовым путем», сказал он. По словам Артака Закаряна, Армения проводит политику превентивного сдерживания активности противника и широкомасштабных военных действий: «При отсутствии серьезных подвижек в переговорном процессе нам придется смириться с мыслью, что столкновения на передовой, их эскалация будет иметь продолжительный характер. Для пресечения этого мы предпринимаем меры по установлению на передовой боевого дежурства и осуществления оборонительных действий».