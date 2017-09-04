Число туристических поездок из России в Армению выросло на 37% - news.am

Агентство ТурСтат проанализировало статистику выездного туризма из России за первые шесть месяцев 2017 года. Число выездных турпоездок из России в Армению выросло на 37% до 171 тысячи за первые шесть месяцев 2017 года, а общее число выездных туристских поездок из России составило 17 миллионов. Армения вошла в топ-30 стран по числу зарубежных турпоездок из России. Самыми популярными пляжными и курортными направлениями из России в 2017 году стали Турция, Таиланд, Италия, Испания, Грузия, ОАЭ, Кипр, Греция и Вьетнам. Тридцатку самых популярных стран возглавляют Абхазия, Турция и Финляндия.