Число туристических поездок из России в Армению выросло на 37% - news.am

  • Lragir.am
  • Страна - 04 Сентября 2017, 10:34
Агентство ТурСтат  проанализировало статистику выездного туризма из России за первые шесть месяцев 2017 года.

Число выездных турпоездок из России в Армению выросло на 37% до 171 тысячи за первые шесть месяцев 2017 года, а общее число выездных туристских поездок из России составило 17 миллионов.

Армения вошла в топ-30 стран по числу зарубежных турпоездок из России.

Самыми популярными пляжными и курортными направлениями из России в 2017 году стали Турция, Таиланд, Италия, Испания, Грузия, ОАЭ, Кипр, Греция и Вьетнам.

Тридцатку самых популярных стран возглавляют Абхазия, Турция и Финляндия.

Самое читаемое