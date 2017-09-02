Армен Ашотян: Азербайджан пытается изменить формат переговоров по Карабаху, это была дискредитирующая ОБСЕ стрельба

Азербайджан ведет не только последовательную политику сохранения напряженности на границе с Арменией и Арцахом, но и целенаправленную политику дискредитации ОБСЕ. Об этом заявил сегодня на брифинге председатель Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Армении Армен Ашотян, комментируя недавний инцидент, когда ВС Азербайджана открыли огонь в направлении наблюдательской группы ОБСЕ, осуществлявшей мониторинговую миссию на границе близ села Чинари в Тавушской области РА. Отметим, 31 августа пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в своем микроблоге в Twitter сообщил: «В ходе мониторинга ОБСЕ в Тавушской области РА, на государственной границе Армении и Азербайджана, азербайджанские вооруженные силы открыли огонь». Позже о воспрепятствовании деятельности наблюдательской группы ОБСЕ сообщил Panorama.am также пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованнисян. По его словам, ВС Азербайджана открыли огонь в направлении наблюдательской группы ОБСЕ, осуществлявшей мониторинговую миссию на границе близ села Чинари в Тавушской области Армении, и группа наблюдателей вследствие стрельбы не могла выполнять свою работу. «Место происшествия покинул также Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик», – сказал он. Однако, добавил А. Ованнисян, в итоге, вопреки препятствующим действиям азербайджанской стороны, наблюдательская группа все же выполнила свою миссию. «Это была стрельба по ОБСЕ, очередная попытка дискредитации данной структуры. Переговорный процесс зашел в тупик, Азербайджан де-факто не соглашается с известными положениями. Это следствие лицемерия: вскармливать свою аудиторию одними заявлениями, а для внешней публики – выступать с совершенно иными. Азербайджан делает попытки изменить формат переговоров», – сказал в связи с этим А. Ашотян. Обратился А. Ашотян и к предстоящему визиту в Баку армянской парламентской делегации. Отметим, делегация Национального Собрания Армении во главе с председателем Постоянной комиссии по внешним связям НС РА Арменом Ашотяном 22 сентября примет участие в форуме на тему стимулирования гендерного равенства и здоровья женщин, организуемом в Баку одним из комитетов Парламентской Ассамблеи (ПА) Евронест. В состав делегации войдет также депутат Мане Тандилян. «Армения представила заявку о проведении в Ереване в следующем году заседаний четырех комитетов Евронест», – сообщил А. Ашотян, сообщает Panorama.am