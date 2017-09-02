Пожары, сигналы о заложенных бомбах, криминальные разборки: что происходит

Вчера был получен сингал о заложенной в здании министерства транспорта Армении бомбе, который оказался ложным, звонил один из сотрудников министерства. Сегодня с утра на предмет наличия бомбы проверяют здание Парламента Армении, где работают спецподразделения и спасатели. В последние месяцы Армению буквально трясет от криминальных разборок и бедствий. Произошел целый ряд громких убийств, почти каждый день появляются информации о происшествиях с применением оружия. Произошло даже беспрецедентое – захват заложников и ликвидация преступника. В это же время имели место крупные пожары – в Вайоц дзоре, Хосровском заповеднике, на заводе Наирит. А теперь два дня подряд сигналы о заложенных бомбах. Что происходит, является ли это «вхождением» глобализующегося мира в Армению, как говорит Ашот Манучарян, ситуация выходит из-под контроля из-за того, что много лет проблемы задвигались в долгий ящик, или это просто случайное совпадение? Подобные инциденты и бедствия были и прежде, но в последнее время они стали «интенсивнее». Возможно, сказывается сложный процесс внутренних и внешних трансформаций в Армении, который меняет характер реагирования на отношения и события. В подобных переходных условиях, когда нет общественно-политических институтов и эффективных механизмов реагирования, эти явления грозят стать сопровождающими данные трансформации элементами или, что еще опаснее, обуславливающими их факторами.