Арцах отмечает 26-летие независимости

Президент Армении Серж Саргсян 2 сентября направил поздравительное послание по случаю Дня Независимости Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики). Послание С. Саргсяна приводит пресс-служба главы армянского государства: «Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем независимости Республики Арцах! Двадцать шесть лет назад в этот день армянство Арцаха провозгласило свою независимую государственность. Из огня и разрушений войны республика смогла подняться и предстать миру своей героической армией, государственными учреждениями, серьезным экономическим прогрессом, примерными очагами образования и культуры и, наконец, своим организованным обществом. Обществом, которое верно своим национальным традициям, но также современно и способно локализовать то лучшее, что человечество создало в науке и культуре, в экономике и политике и в других сферах. За последние 26 лет Арцах состоялся в качестве прочного, свободного и демократического государства. Мирный Арцах не только боеспособен, но и жизнеспособен и конкурентоспособен. Защитники Арцаха умеют воевать и знают, во имя чего воюют. Вооружённые силы Арцаха защищают безопасность не только Арцаха, но и Армении, по большому счёту, – всего армянства. Прошлогодние апрельские военные действия, которые развязаны были со стороны Азербайджана, в очередной раз продемонстрировали невозможность решения вопроса Арцаха военным путем. Этот авантюризм был изначально обречён на провал, поскольку Армия обороны крепка, а за спиной Арцаха стоит Армения и всё армянство. В этот славный день мы склоняем головы перед памятью павших за независимость Арцаха. Да здравствует свободный и независимый Арцах! Да здравствует Республика Арцах!». 2 сентября, президент НКР Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня Республики Арцах. Поздравительное послание президента Бако Саакяна по случаю Дня Республики Арцах приводит пресс-служба главы Нагорно-Карабахской Республики: «Дорогие соотечественники! От имени властей Арцаха и от себя лично сердечно поздравляю всех нас со 2 сентября – Днем Республики Арцах! 26 лет назад наш народ принял историческое решение о том, чтобы самостоятельно распоряжаться собственной судьбой, строить свободное, независимое, демократическое, правовое и социальное государство. В эти годы совместно с нашими сестрами и братьями из Матери-Армении и Диаспоры нам удалось претворить в жизнь множество стратегических программ, которые с каждым днем приближают нас к достижению общенациональных целей, делают нашу страну сильнее и крепче. Уверен, цивилизованное и прогрессивное мировое сообщество рано или поздно признает это справедливое и законное решение народа Арцаха, непременно примет сложившиеся реалии, которые свидетельствуют о нашей приверженности общечеловеческим ценностям и международным нормам и принципам. Уверен, так как наш народ уже много лет своим кропотливым трудом и самоотверженным служением своих отважных сынов доказал, что в состоянии собственными силами строить, развивать и защищать свой отчий дом, свою независимую государственность. Дорогие соотечественники! Вновь поздравляю вас со знаменательным праздником и желаю мира, крепкого здоровья и всех благ! Благополучия и процветания нашему народу и Родине!