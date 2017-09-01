Серж Саркисян и Бако Саакян приняли участие в открытии дороги Варденис-Мартакерт

Серж Саркисян и Бако Саакян приняли участие в официальном открытии дороги Варденис-Мартакерт, которая была построена на средства, собранные в ходе телемарафонов Всеармянского фонда Армения в 2013 и 2014 гг., при поддержке правительства Арцаха.

Президенты посетили также монастырский комплекс Дадиванк, где ознакомились с реставрационными работами. Сегодня они посетят также новый винзавод в Аскеране.

2 сентября Серж Саркисян примет участие в Степанакерте в торжествах, посвященных 26-летию провозглашения независимости Арцаха.