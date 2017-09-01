Сделка по поставкам российских вооружений в Армению в рамках 200-миллионного кредита продолжается, большая часть вооружений уже поставлена. Об этом сегодня сообщил замминистра обороны Артак Закарян. Он отметил, что договоры на 2018 год уже подписаны. Закарян также прокомментировал информации о скоплениях азербайджанских сил в Нахиджеване. На вопрос, обратится ли Армения к ОДКБ, если в отношении Армении будет осуществлен акт агрессии, он ответил: «Такой необходимости пока нет. Вооружение Азербайджана – не новость, в том числе в Нахиджеване, и все под контролем». На вопрос, правда ли, что Израиль наложил запрет на поставки беспилотников в Азербайджан, Артак Закарян ответил, что Израиль пока не сделал официальных заявлений.