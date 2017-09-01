Карен Карапетян обсудил с делегацией Майкрософт цифровую повестку Армении

  • Lragir.am
  • Страна - 01 Сентября 2017, 10:59
Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию компании Майрософт во главе с ее представителем в СНГ Рональдом Бинковским. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством правительства Армении с Майкрософт по формированию цифровой повестки Армении.

Как отметил Карен Карапетян, правительство намерено выработать Цифровую стратегию и предпринять шаги по развитию цифровизации в стране. С этой целью создан фонд «Цифровая Армения», и правительство готово работать в этом направлении с Майкрософт.

Ранольд Бинковски подчеркнул готовность компании работать над проектом диджитализации Армении. 

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