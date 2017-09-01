Карен Карапетян обсудил с делегацией Майкрософт цифровую повестку Армении

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию компании Майрософт во главе с ее представителем в СНГ Рональдом Бинковским. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством правительства Армении с Майкрософт по формированию цифровой повестки Армении. Как отметил Карен Карапетян, правительство намерено выработать Цифровую стратегию и предпринять шаги по развитию цифровизации в стране. С этой целью создан фонд «Цифровая Армения», и правительство готово работать в этом направлении с Майкрософт. Ранольд Бинковски подчеркнул готовность компании работать над проектом диджитализации Армении.