Артуру Агабекяну присвоено звание Герой Арцаха

В резиденции президента НКР состоялась торжественная церемония награждения в связи с 26-летием провозглашения Нагорно-Карабахской Республики. Как сообщили в пресс-службе президента НКР, высшего звания Нагорно-Карабахской Республики «Герой Арцаха» и ордена «Золотой орел» был удостоен Артур Агабекян. Высокими государственными наградами награждены военнослужащие Армии обороны, воины-освободители, группа государственных и общественных деятелей, дипломаты, благотворители, представители сфер экономики, образования и культуры из Арцаха, Армении и из-за рубежа.