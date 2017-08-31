Артуру Агабекяну присвоено звание Герой Арцаха

  • Lragir.am
  • Страна - 31 Августа 2017, 19:05
В резиденции президента НКР состоялась торжественная церемония награждения в связи с 26-летием провозглашения Нагорно-Карабахской Республики.

Как сообщили в пресс-службе президента НКР, высшего звания Нагорно-Карабахской Республики «Герой Арцаха» и ордена «Золотой орел» был удостоен Артур Агабекян.

Высокими государственными наградами награждены военнослужащие Армии обороны, воины-освободители, группа государственных и общественных деятелей, дипломаты, благотворители, представители сфер экономики, образования и культуры из Арцаха, Армении и из-за рубежа.

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