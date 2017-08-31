Из Армении продолжается вывоз капитала

В первом полугодии этого года, в сравнении с тем же периодом прошлого года, иностранные инвестиции в Армении сократились. Согласно опубликованным сегодня данным Национальной статистической службы, в первом полугодии инвестиции в реальный сектор экономики (без полученных по линии госуправления и банковской системы) составили 24 млрд. 813.9 млн. драмов, из коих прямые инвестиции составили 17 млрд. 267.7 млн. драмов. Инвесторы больше вывозили из страны, чем ввозили. В сравнении с тем же периодом прошлого года отток инвестиций составил -9 млрд. 773.0 млн. драмов, а прямые инвестиции сократились на 1 млрд. 188.3 млн. драмов. Инвестиции из России также имели отрицательный показатель - -25 млрд. 709.2 млн. драмов, а инвестиции в Армению из России за тот же период сократились на 6 млрд. 611.1 млн. драмов. Прямые инвестиции из США выросли на 1 млрд. 179.9 драмов. Самая крупная инвестиция поступила с оффшорного острова Джерси - 31 млрд. 638.6 млн. драмов. Инвестиции из Люксембурга выросли на 2 млрд. 428.4 млн, с Кипра - - на 1 млрд. 782.3 млн. драмов.