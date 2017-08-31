С китайцами ведутся переговоры по поводу строительства меднообогатительного комбината

Армения обсуждает с Китаем возможность строительства в Армении меднообогатительного комбината. Об этом после заседания правительства заявил министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян. «Сейчас мы обсуждаем техникоэкономическое обоснование меднообогатительного комбината. Как только будут новости, мы сообщим», сказал он. По его словам, инвестиционный пакет составляет 300 млн. долларов. Министр не стал называть цифру инвестиций, которые в этом году были сделаны в Армении.