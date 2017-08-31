Почти тысяча трудовых мигрантов из Армении приехали в Санкт-Петербург

/АРКА/. В конце августа Петростат опубликовал данные за первое полугодие 2017 года, свидетельствующие, что мигрантов из стран СНГ в Санкт-Петербурге стало в семь раз больше, чем год назад. Об этом сообщает "Парламентская газета". Отток рабочей силы из ближнего зарубежья начался в 2014 году, когда в России начался экономический кризис. Но потихоньку ситуация стабилизировалась, и уже в 2016 году в Петербург приехало на тысячу мигрантов больше, чем уехало. А сейчас сальдо выросло в семь раз: в городе осталось 7618 иностранцев. Если отток и продолжается, что лишь среди людей из дальнего зарубежья. Но если в прошлом году их число сократилось на 141 человека, то в этом — только на 80. Чемпионом по поставке гастарбайтеров стала Киргизия: оттуда в Питер приехали 3944 человека, вернулись на родину — 640. Разница — 3304 человека. Для сравнения, год назад она составляла всего 516 человек. На втором месте — Армения, её вклад в трудовые ресурсы Петербурга составил 977 человек, при том, что в прошлом году баланс был отрицательным: -9. С минуса на плюс сменились знаки статистических показателей и у Белоруссии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Петростат констатировал, что приток мигрантов наблюдается из всех стран СНГ, кроме Молдавии: в прошлом году оттуда приехали и остались 407 человек, в этом — 394. "Я связываю рост числа мигрантов с несколькими факторами. Во-первых, спрос на неквалифицированную рабочую силу растёт: стройка выходит из кризиса, дорожники наращивают объёмы. Во-вторых, прошёл шоковый эффект, связанный с падением рубля. В-третьих, трудовые рынки в Казахстане и Турции так и не стали более выгодными", - прокомментировал политолог Дмитрий Гавра. По его словам, наконец, сказывается работа петербургских властей, которые налаживают связи со странами Центральной Азии, чтобы контроль и поддержка мигрантов шли по легальным каналам