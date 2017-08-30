В 2017 году не ожидается повышения зарплат военнослужащим контрактной службы. Об этом заявил в беседе с журналистами 30 августа министр обороны Армении Виген Саркисян. «Сейчас мы работаем над двумя законопроектами ключевого значения, которые сегодня были представлены на заседании СБ, завтра они будут представлены в Правительстве. Один из этих проектов детально рассматривает задачи социального обеспечения. Зарплата фиксируется в рамках бюджетных ассигнований, у нас есть важная функция – сбалансирование обязательств в отношении наших офицеров, военнослужащих, вопросов, связанных с модернизацией наших вооруженных сил. В этом году не ожидается повышения зарплат», - заявил министр. Он также подчеркнул, что муссируемые слухи о том, что офицеров обязывают заключать новые договоры, не соответствуют действительности. «Мы никогда этого не делали. Просто с учетом того, что процедура расчета изменилась, для внесения ясности представители юридического управления предложили офицерам пересмотреть договоры: одна часть пересмотрела, вторая - нет. Но вторым ничего не угрожает», - сказал Саркисян, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
В 2017 году не ожидается повышения зарплат военнослужащим контрактной службы
- Страна - 30 Августа 2017, 20:17