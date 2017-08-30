Серж Саркисян созвал заседание Совета нацбезопасности

Как сообщает пресс-служба президента, председатель Совета нацбезопасности Армении Серж Саркисян созвал сегодня заседание Совбеза для обсуждения проектов законов «Об обороне» и «О воинской службе и статусе военнослужащего». Серж Саркисян анонсировал старт обсуждений важнейших законопроектов, исходящих из новой Конституции. По вопросам повестки докладывал министр обороны Виген Саркисян, который сказал, что закон «Об обороне» определяет важнейшие основы организации обороны Армении, государственного и территориального управления в сфере обороны, функции, права и обязательства государственных и муниципальных субъектов и граждан. Второй законопроект определяет статус, права и обязанности военнослужащих.