Эксперт предупреждает о скоплении ВС Азербайджана в Нахиджеване

/АРКА/. В Нахиджеване наблюдается скопление азербайджанских войск, сообщил руководитель центра политических исследований и ведущий политический эксперт научно-образовательного фонда "Нораванк" Карен Веранян. "Вопрос Нахиджевана всегда актуален в контексте национальной безопасности Армении. Сейчас эта область переживает период серьезной милитаризации. Наблюдается активное скопление вооружения и военной техники", - сказал Веранян журналистам в среду. По его словам, речь идет о 300-350, а согласно некоторым источникам и о 400 единицах военной техники. "Речь идет о бронетехнике, реактивных системах и артиллерии. Особую настороженность вызывают российские реактивные системы залпового огня "Смерч", а также аналогичные системы турецкого производства Т-300 и T-122", - заявил Веранян. Он отметил, что опасность представляют также дислоцированные там военно-воздушные силы. "Недавно были проведены демонстративные полеты в составе двух штурмовиков СУ-25 "Грач". Учитывая близость границы к Еревану (всего 60 км), данное обстоятельство заставляет призадуматься над укреплением обороноспособности страны", - сказал эксперт. Вместе с этим эксперт отметил, что речь не идет об одностороннем наращивании сил. Армения предпринимает все необходимые, эффективные и симметричные шаги по обеспечению своей безопасности. "В последнее время мы подписали ряд договоров с Россией. Например, ратифицированное соглашение об объединенной системе ПВО, что является серьезным шагом по поддержанию региональной стабильности в целом. Обращу внимание также и на договор о создании объединенной группы войск", - заключил он. В основные задачи объединенной группировки входит своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения против России или Армении. Управлять группировкой будет общее командование. Исторически армянская область Нахиджеван в настоящее время входит в состав Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана. В начале 20-х годов XX века вместе с Карабахом была включена в состав Азербайджанской ССР. В данный момент не имеет прямого выхода к Азербайджану и граничит с Арменией, Турцией и Ираном. Площадь автономной республики составляет 5.5 тыс. квадратных километров с населением 440 тыс. человека по положению на 2015 год.