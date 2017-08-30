Мэр Еревана: Мы не собираемся менять название Ленинградян

Мэрия столицы Армении обсуждает предложение фракции блока «Выход» в Совете старейшин Еревана относительно переименования некоторых улиц города, заявил мэр Еревана Тарон Маргарян. «Должны прозвучать также общественное и научное мнения, потому что в этих предложениях мы видим некоторые проблемы. Мы не должны отказываться от своей истории. Что касается имен, указанных фракцией блока «Выход», естественно, мы выступаем за то, чтобы улицы носили имена наших национальных героев», - заявил Маргарян. Что касается переименования столичной улицы Ленинградян, то градоначальник отметил, что этого не будет. «Мы тесно сотрудничаем с Санкт-Петербургом, мы - города-побратимы и не собираемся менять название улицы Ленинградян», - заключил мэр Еревана.